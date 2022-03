Schalke kommt nicht zur Ruhe: Traditionsklub entlässt Trainer Grammozis

Der FC Schalke 04 hat sich von Trainer Dimitrios Grammozis getrennt. Das teilte der deutsche Zweitligist am Sonntag und damit einen Tag nach dem 3:4 gegen den FC Hansa Rostock mit. "Die Überzeugung, dass unser avisiertes Ziel, der Aufstieg in die Bundesliga, in der bestehenden Konstellation noch eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit besitzt, hatten wir nicht mehr", wird Sportdirektor Rouven Schröder in einer Mitteilung zitiert.