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Fußball

Abstieg fix: Neusiedl verabschiedet sich aus der Regionalliga Ost

Erstmals seit 2014 wird der SC Neusiedl am See wieder in der Burgenlandliga auflaufen.
17.05.2026, 17:47

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Archivbild: Wiener Viktoria - SC Neusiedl Regionalliga Ost

Von Lukas Bergmann

Was sich schon seit längerer Zeit abgezeichnet hatte, ist jetzt endgültig Realität geworden. Der SC Neusiedl muss runter in die Burgenlandliga. Auswärts beim Favoritner AC sorgten Faris Kavaz mit einem Doppelpack und Brooklyn Jacques Barataud für den 3:0-Sieg der Wiener, der das Schicksal Neusiedls besiegelte. Es ist der Tiefpunkt einer katastrophalen Saison für die Seestädter, welche von mehreren Trainerwechseln und durchwegs schwachen sportlichen Leistungen geprägt war. Am Wochenende geht es für Neusiedl am neuen Wiener-Sport-Club-Platz nur mehr um Stolz und Ehre gegen die Mannschaft von Ex-Trainer Stefan Rapp, der die Burgenländer im Herbst nach mehr als vier Spielzeiten nicht unumstritten in Richtung Dornbach verlassen hatte. 

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