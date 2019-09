Salzburgs Vorbilder: Österreichs Klubs in der Champions League

Sechs Jahre musste die Champions League ohne österreichischen Verein auskommen. Als erster Bundesliga-Klub überhaupt ist Meister Salzburg für die Gruppenphase sogar direkt qualifiziert. Mit dem Heimspiel gegen KRC Genk geht am Dienstag die Gruppenphase los (21 Uhr, im Liveticker auf kurier.at).

Zum achten Mal in den nun schon 28. Saisonen der Königsklasse spielt ein Verein aus Österreich im Konzert der Großen mit. Wie haben sich die Vorgänger von Red Bull Salzburg geschlagen?

1994 Austria Salzburg

Schon in der dritten Auflage der Champions League war erstmals ein Bundesliga-Klub in der Gruppenphase. Austria Salzburg, UEFA-Cup-Finalist 1994, hatte in der Qualifikation mit Maccabi Haifa wenig Probleme. Adi Hütter und Mladen Mladenovic (Elfmeter) sorgten für einen 2:1-Auswärtssieg. Im Rückspiel in Wien gab es ein 3:1, dieses Mal schoss Mladenovic zwei Freistoßtore. In der Gruppenphase schlug sich die Mannschaft von Trainer Otto Baric ausgezeichnet. Nur zwei Niederlagen gegen Milan verhinderten den Aufstieg, wobei es in Mailand zu einem Skandal kam: Keeper Konrad wurde von einer Flasche getroffen, Milan wurden die beiden Punkte für den Sieg aberkannt. Gegen Ajax Amsterdam (zwei Unentschieden) und AEK Athen (ein Sieg, ein Remis) blieb Salzburg ungeschlagen. Wie stark die Gruppe war, beweist die Tatsache, dass sich schlussendlich Ajax und Milan (1:0) in Wien im Finale gegenüberstanden.

1996 Rapid Wien

Zwei Jahre später war zum ersten Mal einer der beiden Wiener Großklubs dabei. Rapid hatte sich in der Qualifikation überraschend klar gegen Dynamo Kiew durchgesetzt. Auf ein 2:0 in Wien folgte ein 4:2 in der ukrainischen Hauptstadt. Matchwinner war (der 2016 verstorbene) Trifon Ivanov mit zwei Toren. In der Gruppenphase war der Finalist des Cup der Cupsieger 1995/’96 dann chancenlos. Gegen Fenerbahce Istanbul und den späteren Finalisten Juventus Turin gab es zu Hause zwei 1:1-Remis, gegen Manchester United setzte es eine 0:2-Heimniederlage. Die Auswärtspartien wurden allesamt ohne Torerfolg verloren.