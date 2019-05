Salzburgs Meisterwerk: Zehn Gründe für den zehnten Titel

Die Konkurrenz

Die Wiener Klubs, die mit ihren finanziellen Ressourcen Salzburg zumindest fordern müssten, spielen eine unterirdische Saison. Auch Sturm (Vizemeister 2018) nahm sich mit einem Totalumbau der Mannschaft aus dem Rennen. Es blieb der LASK. Und der schwächelte in der Meistergruppe just in dem Moment, in dem Salzburg in Reichweite war: nämlich nach der Punkteteilung.

Der Saisonstart

Im August grüßte in Salzburg wieder einmal das jährliche Murmeltier. Das Ausscheiden im Champions-League-Play-off gegen Roter Stern Belgrad war ein Selbstfaller. Wie die Salzburger den Tiefschlag aber wegsteckten, war bemerkenswert. Bis zur 10. Runde gab es nur Siege, erst Innsbruck konnte gegen Salzburg punkten. Das Spiel am 20. Oktober endete 1:1.

Die direkten Duelle

Schon die erste Hälfte des ersten Saisonspiels war eine Machtdemonstration. Der LASK wurde in der Red-Bull-Arena richtiggehend filetiert. 3:0 stand es nach 38 Minuten. Gegen den schlussendlich einzig ernsthaften Gegner leistete sich Salzburg bisher keine Niederlage. Auch das war ein Schlüssel zum Titelgewinn.

Der Dabbur-Effekt

Der Israeli hatte es in seiner ersten Saison nicht leicht. Der Schatten von Jonatan Soriano war so groß, dass Dabbur zu den Grasshoppers nach Zürich flüchtete. Bei seiner Rückkehr 2017 war der Spanier weg, Dabbur blühte auf. Er ist jener Spieler, der den Unterschied ausmacht. Der beste Torschütze wird zum FC Sevilla wechseln. Ob sein Nachfolger ihn so gut ersetzen wird wie er Soriano, wird sich zeigen.