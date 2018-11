Salzburger Triumph gegen Leipzig: „Wir sind einfach alle happy“

Gar nicht so unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft war Leipzig-Coach Ralf Rangnick, obwohl phasenweise ein Klasseunterschied zwischen beiden Teams zu sehen war: "In den ersten 20 Minuten haben wir uns schwergetan. Das hat mich aber nicht ganz so überrascht, denn mit dieser Formation haben wir so bisher noch nicht gespielt", meinte der ehemalige Salzburger Sportchef. Danach hätte sich seine Mannschaft allerdings gefangen: "Ab der 20. Minute wurde es besser, da war es dann ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben gewusst, dass Salzburg eine europäische Spitzenmannschaft ist. Ich finde, wir haben in Anbetracht der Personalsituation ein gutes Spiel gemacht. Zum Sieg hätten wir ein sehr gutes Spiel machen müssen.“