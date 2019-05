Salzburger Dominanz: Zehn Zahlen zu einem tollen Jahr

Alle 15.418 Tickets für die Heimsektoren der Red-Bull-Arena wurden vor dem letzten Bundesliga-Heimspiel gegen St. Pölten (17 Uhr) verkauft. Schon am Freitag wurde deshalb auch noch der Gästesektor für die eigenen Fans geöffnet. Der Rahmen für die Verabschiedung von Erfolgstrainer Marco Rose am Sonntag wird also ein würdiger sein.

Der Deutsche, der zu Gladbach wechselt, verabschiedet sich mit seinem zweiten Meistertitel, dem 13. für Salzburg insgesamt, den zehnten in der Ära Red Bull und dem sechsten in Serie.

Der KURIER fand zehn Statistiken, die die Red-Bull-Dominanz unterstreichen ...

24 Siege

feierte der Meister in 31 Bundesliga-Spielen. Das ist die beste Bilanz in der Ära Red Bull zu diesem Zeitpunkt. Erst in der 11. Runde (1:1 gegen Innsbruck) gab es den ersten Punkteverlust.

18 Partien

blieben die Salzburger in Serie ungeschlagen – also den gesamten Herbst. Erst in der ersten Frühjahrsrunde setzte es bei Rapid die erste Niederlage (0:2).

17 Punkte

Vorsprung hätten die Salzburger auf den Zweiten LASK, wären die Punkte nicht halbiert worden. So sind es aktuell zwölf Zähler.

72 Treffer

haben die Salzburger in den bisher 31 Spielen erzielt. Das ist ein Torschnitt von 2,3 pro Partie. Die zweitbeste Offensive (LASK) hat 18 Treffer weniger erzielt.

24 Treffer

gelangen den Salzburgern in der Schlussviertelstunde und in der Nachspielzeit – also jedes dritte Tor in dieser Bundesliga-Saison.