Salzburg: Patrick Farkas wurde aus dem Spital entlassen

Patrick Farkas befindet sich auf dem Weg der Besserung. Der Rechtsverteidiger des österreichischen Fußballmeisters Red Bull Salzburg wurde am Montag aus dem Spital entlassen. Dorthin war er am vergangenen Montag nach seinem Zusammenbruch kurz vor dem Trainingsbeginn eingeliefert worden.

Der 27-Jährige durfte bereits am Tag seiner Entlassung aus dem Krankenhaus kleine Reha-Übungen machen. Eine endgültige Diagnose steht allerdings immer noch aus. Sein Klub hatte vergangene Woche in einer Presseaussendung erklärt, dass die Untersuchungen mehrere Wochen in Anspruch nehmen könnten.