Salzburg ohne Ideen gegen Mattersburg

Ricardo Moniz war mit der Offensivleistungen seiner Elf in den vergangenen drei Spielen nicht zufrieden. Am Sonntag ergriff der Salzburg-Trainer die Flucht nach vorne.



Fünf gelernte Stürmer bot Moniz gegen Mattersburg auf. Das Risiko schien sich zunächst auch bezahlt zu machen. Denn die Salzburger waren drückend überlegen, machten aus den vielen Offensivaktionen aber zu wenig. Trotzdem schien ein Tor nur eine Frage der Zeit zu sein.



Doch nach 25 Minuten fanden sich die Mattersburger im Salzburger Offensivwirbel zurecht. Die Räume wurden besser zugestellt, die Salzburger bekamen Probleme - auch in der Defensive. Kurz vor der Pause benötigten sie sogar großes Glück: Ein Heber von Domoraud landete an der Innenstange (43.).