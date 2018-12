Salzburg im Celtic Park: "Nur genießen wird nicht reichen"

Historisches wollen sie schaffen, die Salzburger am Donnerstag im berühmten Celtic Park in Glasgow (21.00 Uhr/live DAZN). Fünf Siege hat Österreichs Serienmeister in den bisherigen fünf Gruppenspielen der Europa League gefeiert, der sechste ist gegen Schottlands Pendant das Ziel.

Alle Gruppenspiele im kleineren Europacup hat bisher erst ein Verein mehr als ein Mal in einer Saison gewonnen: Salzburg. Red Bull könnte in diesem Jahr den eigenen Rekord verbessern.