Salzburg-Coach Marsch über positive Corona-Tests: "Totales Chaos"

So hätten seine Spieler die Richtlinien stets eingehalten, meinte Marsch. "Das Verhalten der Jungs war gut. Es war überraschend für alle, es machte keinen Sinn", so der Amerikaner. Demnach habe es auch nicht wirklich überrascht, dass einen Tag später Entwarnung gegeben wurde. Aktuell seien alle Spieler "gesund und bereit", erklärte Marsch. Viele seiner Nationalspieler - Salzburg stellte insgesamt zwölf ab - sehe er aber erst am Donnerstagnachmittag wieder. Dann werden auch die obligatorischen Corona-Tests ausgewertet.

Salzburg hatte nach dem Ligaspiel bei Rapid (8.11.) verlautbart, dass sechs Nationalspieler positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Ihre Länderspiel-Abstellungen wurden deshalb vorerst abgesagt. Im Zuge von neuerlichen Tests gaben die betroffenen Akteure dann negative Tests ab. Wie der Geschäftsführer des zuständigen Labors danach begründete, war bei allen Spielern die Menge der nachgewiesenen Viren schon beim ersten Testdurchgang nur sehr gering.