Rücktritt: Ex-Real-Star Gareth Bale hört auf

Das gab der 33-jährige Waliser am Montag überraschend in sozialen Medien bekannt. In seiner Karriere spielte der Offensivmann zunächst in England für Southampton und Tottenham.

2013 wechselte Bale für die damalige Rekordsumme von 100 Millionen Euro nach Spanien zu Real Madrid. Mit dem Großclub gewann er mehrere Titel, darunter fünfmal die Champions League.

„Nach vorsichtiger und sorgfältiger Überlegung gebe ich hiermit meinen Rückzug vom Vereinsfußball und vom internationalen Fußball bekannt“, schrieb Bale, der zuletzt für den Los Angeles FC in der nordamerikanischen MLS spielte.