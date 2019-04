Rose zu Cup-Verlegung: "Müssen klare Kante zeigen"

Red Bull Salzburgs Trainer Marco Rose wurde am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Sturm Graz auch zur Verlegung des Fußball-Cup-Finales am 1. Mai (16.30 Uhr) von Wien nach Klagenfurt befragt. Der Deutsche wollte dies anfänglich nicht kommentieren, sagte dann aber, dass er es begrüßen würde, würden die Personen, "die in der Verantwortung stehen", endlich "klare Kante zeigen".

Ursprünglich wäre die Austria-Heimstätte in Wien-Favoriten als Finalschauplatz vorgesehen gewesen. Nach dem Cupfinal-Aufstieg über den LASK in der Vorwoche hatte sich Rapid für eine Verlegung des Endspiels gegen Salzburg in ein größeres Stadion als die rund 17.000 Zuschauer fassende Generali-Arena ausgesprochen. Am Wochenende folgten dann massive Proteste der Austria-Fans gegen die Ausrichtung der Partie am Wiener Verteilerkreis. Anfang dieser Woche entschied der ÖFB aufgrund massiver Sicherheitsbedenken der Behörden schließlich die Verlegung ins rund 30.000 Zuschauer fassende Wörthersee-Stadion der Kärntner Landeshauptstadt.