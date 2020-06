Ronaldo ist der Regent bei der königlichen Rekordjagd

"Die Mannschaft hat mir sehr geholfen. Ich bin überglücklich – aber nicht in erster Linie wegen des Rekordes, sondern vor allem deshalb, weil wir jetzt die Chance haben, den Titel zu gewinnen. Und dann auch noch bei mir zu Hause in Lissabon", sagte der 29 Jahre alte Portugiese.

Für die Art und Weise, wie man die Bayern gedemütigt hat und ins Endspiel eingezogen ist, hat Ronaldo einen "Schuldigen" gefunden. "Das ist einzig und allein das Verdienst von Carlo Ancelotti", sagte Ronaldo. Und: "Der Trainer hat alle verändert. Vor allem die Mentalität der Spieler." Ein gezielter Seitenhieb auf den Vorgänger des Italieners auf der Real-Bank, auf Jose Mourinho.

Mit insgesamt 67 Toren hat Ronaldo zu seinem Dauerkonkurrenten als Weltfußballer aufgeschlossen, zu Lionel Messi. Beiden fehlen nur noch vier Tore zur Bestmarke, die der Spanier Raul im Dress von Real Madrid aufgestellt hat.

Rekordspieler ist Ronaldo noch lange nicht. 107 Spiele hat er in der Champions League absolviert. Damit ist er nicht einmal in den Top Ten. Lange Zeit war Paolo Maldini mit 140 Spielen ungefährdet. Er wurde aber am Dienstag von Iker Casillas (141) überholt. Der Tormann ist somit Vierter. Raul, derzeit in Katar, ist mit 144 Spielen Dritter. Xavi brachte es auf 147 Spiele. Der Champion unter den Champions ist aber Ryan Giggs, der es auf 151 Partien in der Königsklasse gebracht hat.

Dort ist Real Madrid der erfolgreichste Klub mit neun Titeln (sechs Mal Meistercup, drei Mal Champions League) vor dem AC Milan mit sieben Siegen. Bei den Königlichen träumt man daher schon seit Jahren von der "Decima", vom zehnten Titel. Zumal der letzte Erfolg schon 14 Jahre zurück liegt.

Carlo Ancelotti hat mit Milan zwei Mal den Meistercup (als Spieler) und zwei Mal die Champions League (als Trainer) geholt. Nur Bob Paisley ( Liverpool) hat als Trainer drei Mal gewonnen.

Bilder einer Demontage