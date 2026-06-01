Abpfiff: Ein Schiedsrichter-Veteran lässt sich feiern

Von Fabio Tartarotti

Mit Roland Braunschmidt zieht sich ein langjähriger Schiedsrichter-Veteran aus der Regionalliga Ost zurück. Beim 3:0-Heimsieg gegen Leobendorf am Sport-Club-Platz pfiff er zum letzten Mal eine RLO-Partie. „Es war unbeschreiblich schön. Mein Traum, vor den geilsten Fans in der RLO und in einem wunderschönen Stadion meinen Abschied zu feiern, ist in Erfüllung gegangen“, erklärte der Haudegen nach seinem letzten Abpfiff. Nach einem Vierteljahrhundert in der Liga und 15 Jahren Bundesligaerfahrung als Assistent wird Braunschmidt künftig nur mehr für den Burgenländischen Landesverband pfeifen. Seine Karrierestatistiken können sich sehen lassen: 953 Spiele, 2.557 Gelbe und 85 Rote Karten.