Tod mit 57: Lustenau trauert um Ex-Profi

Zwei Lustenauer Klubs trauern um einen ehemaligen Leistungsträger. Der ehemalige Profi-Fußballer Roger Prinzen ist überraschend gestorben. Der Deutsche verschied am Montagabend im Alter von 57 Jahren „plötzlich und unerwartet“, wie sein Arbeitgeber 1. FC Heidenheim unter Berufung auf seine Frau Sonja mitteilte.

Prinzen war bei dem Bundesligisten sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und arbeitete seit 2018 für den Klub. Prinzen war in jungen Jahren selbst als Fußballprofi aktiv und spielte unter anderem für den SV Darmstadt 98, Hannover 96 und Greuther Fürth. Und auch in Österreich. Mit Austria Lustenau, wo er 1997 bis 1999 und auch 2000 spielte, stieg er in die Bundesliga auf. Von 2000 bis 2003 kickte Prinzen noch für den Lokalrivalen FC Lustenau. Als Trainer kehrte Prinzen 2007 zur Zweiermannschaft der Austria nach Lustenau zurück. Als Trainer war er beim 1. FC Nürnberg tätig, aber auch als Co-Trainer beim FC Vaduz und beim Liechtensteiner Nationalteam.

Als aktiver Profi spielte der Defensivmann in der Bundesliga für Wattenscheid 09, zudem lief er unter anderem für Darmstadt 98, Greuther Fürth und Hannover 96 auf.