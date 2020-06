Ried-Trainer Gerald Baumgartner bei Verkehrsunfall verletzt

Wie die Oberösterreichischen Nachrichten und Heute am Dienstag-Nachmittag berichteten, war der 55-Jährige in einen Autounfall involviert. Im Gemeindegebiet von Lohnsburg touchierte ein Fahrzeug einen Lkw, geriet ins Schleudern und erwischte danach einen weiteren Wagen. In diesem befand sich Ried-Trainer Baumgartner. Dieser hatte sich nach dem Training auf dem Weg in Richtung Salzburg befunden. Beide Fahrzeuge wurden laut OÖN schwer beschädigt, Baumgartner mit Verletzungen im Gesicht und Schmerzen an der Schulter ins Krankenhaus gebracht.