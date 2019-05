Ribery: "Komme zu 100 Prozent wieder nach München"

Franck Ribéry will nach dem Ende seiner Fußballkarriere auf jeden Fall nach München zurückkehren. „Ich komme zu 100 Prozent wieder nach München. Meine Familie und ich fühlen uns hier gut“, sagte der Star des FC Bayern am Dienstag. Nach zwölf Jahren endet nach dem Pokalfinale am 25. Mai seine Zeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Wo er dann nach noch ein, zwei Jahre weiterspielt, lässt der 36-Jährige offen. „Es gibt ein paar Optionen, aber es ist noch ein bisschen früh. Aber es gibt was, das ist sicher“, sagte der Franzose, der 2007 von Olympique Marseille zu den Bayern gekommen war.