Rettung auf Leih-Basis: United borgt sich einen Trainer

Einige Fans äußerten sich in den sozialen Medien skeptisch und erinnerten an Solskjaers bisher einzigen Trainerjob in der Premier League. Der verlief nämlich unglücklich. Mit Cardiff City stieg er 2014 als Tabellenletzter ab. Eigentlich sollte Solskjaer den direkten Wiederaufstieg mit den Walisern schaffen, doch nach einem schlechten Saisonstart wurde er schon nach wenigen Wochen entlassen.

Gratulationen aus der Politik

Der FK Molde, den Solskjaer von 2010 bis 2014 und seit 2015 trainiert, zeigte sich hocherfreut. "Dass Manchester United den FK Molde bittet, seinen Manager (Anm.: Trainer) auszuleihen, ist an sich schon ein Ereignis und nicht zuletzt eine Vertrauenserklärung für Ole Gunnar und den FK Molde", sagte der Vorstandsvorsitzende Öystein Neerland. "Wir glauben, dass das den FK Molde weiterentwickeln wird und dazu beiträgt, dass wir eine größere Rolle im Fußball spielen."

Nach dem Ende der Premier-League-Saison im Mai soll Solskjaer zurückkehren. Nicht mehr unter seinen Fittichen wird er dann Jungstürmer Erling Braut Haaland haben. Norwegens 18-jähriges Toptalent wechselt im Winter planmäßig von Molde zu Österreichs Meister Salzburg.

In seiner Heimat löste Solskjaers Übergangsjob sogar in der Politik Begeisterung aus. Die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg gratulierte ihm auf Twitter schon, bevor es offiziell war - und löschte den Tweet kurz danach wieder. Später twitterte sie erneut: "Endlich bestätigt! Ein großartiger Tag für den norwegischen Fußball. Viel Glück dabei, die Red Devils unter Kontrolle zu halten."