Red-Bull-Talente: Mit Pfiff im Konzert der Großen

Die auf dem Gelände der ehemaligen Salzburger Trabrennbahn in Liefering errichtete Akademie ist eines der modernsten Leistungszentren Europas. 35 bis 45 Millionen Euro wurden von Red Bull in das Projekt investiert, in dem rund 400 Fußball- und Eishockeytalente ausgebildet werden. Sechs Fußballplätze in verschiedenen Größen sowie eine Halle mit einem 60x90 Meter großen Fußballplatz bieten ideale Trainingsmöglichkeiten.