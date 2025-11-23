Bitter für Salzburg: 2:0-Führung gegen zehn Tiroler verspielt
Das ist bitter: Salzburg führte zu Hause gegen die WSG aus Tirol bereits 2:0, sah wie der sichere Sieger aus. Doch die Gäste kamen zurück, schafften den Ausgleich. Nach dem Ausschluss von Taferner wollten die Tiroler in Unterzahl eigentlich nur noch den Punkt retten. In der Nachspielzeit bekamen sie aber noch einen Elfmeter und Müller verwandelte zum überraschenden Sieg.
Mann der ersten Halbzeit war Salzburgs Yeo. Zunächst erzielte er nach Terzic-Flanke das 1:0 selbst (11.), dann servierte er Baidoo den Ball zum 2:0 (37.). Nach Seitenwechsel vergab Salzburg gute Chancen, die Tiroler machten es besser. Frederiksen (64.) und Lawrence (74.) sorgten für den Ausgleich. Taferner musste mit Gelb-Rot vom Platz, Salzburg drückte, doch nach einem Konter der Gäste legte Diabate Ola-Adebomi, Müller verwandelte zum 3:2 (96.)
