Bitter für Salzburg: 2:0-Führung gegen zehn Tiroler verspielt

Das ist bitter: Salzburg führte zu Hause gegen die WSG aus Tirol bereits 2:0, sah wie der sichere Sieger aus. Doch die Gäste kamen zurück, schafften den Ausgleich. Nach dem Ausschluss von Taferner wollten die Tiroler in Unterzahl eigentlich nur noch den Punkt retten. In der Nachspielzeit bekamen sie aber noch einen Elfmeter und Müller verwandelte zum überraschenden Sieg.