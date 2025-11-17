Die Bayern kommen: Salzburg startet mit Hit ins neue Jahr
Der FC Bayern München kommt im Jänner zu einem Testspiel nach Salzburg.
Alle Jahre wieder ... kommt der FC Bayern Anfang Jänner nach Salzburg. Auch das Fußballjahr 2026 startet für den FC Red Bull Salzburg mit einem ganz besonderen Testspiel-Leckerbissen. Am Dienstag, den 6. Jänner empfangen die Salzburger - wie auch exakt ein Jahr davor - den deutschen Rekordmeister. Ankick der Partie ist um 15 Uhr, der Ticketvorverkauf für Dauerkarten-Besitzer startet bereits am Dienstag, der freie Verkauf beginnt am 25 November.
Die beiden Vereine verbindet nicht nur die geografische Nähe, sondern auch Christoph Freund. Der 48-Jährige verließ Salzburg im Sommer 2023 und wechselte als Sportdirektor zu den Bayern. Im Vorjahr kassierte Salzburg übrigens eine 0:6-Abfuhr gegen die Münchner.
