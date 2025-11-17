Fußball

Die Bayern kommen: Salzburg startet mit Hit ins neue Jahr

Salzburg vs. Bayern
Der FC Bayern München kommt im Jänner zu einem Testspiel nach Salzburg.
17.11.25, 13:41
Alle Jahre wieder ... kommt der FC Bayern Anfang Jänner nach Salzburg. Auch das Fußballjahr 2026 startet für den FC Red Bull Salzburg mit einem ganz besonderen Testspiel-Leckerbissen. Am Dienstag, den 6. Jänner empfangen die Salzburger - wie auch exakt ein Jahr davor - den deutschen Rekordmeister. Ankick der Partie ist um 15 Uhr, der Ticketvorverkauf für Dauerkarten-Besitzer startet bereits am Dienstag, der freie Verkauf beginnt am 25 November.

Vor dem Showdown in Wien: Giftpfeile aus Bosnien Richtung ÖFB

Die beiden Vereine verbindet nicht nur die geografische Nähe, sondern auch Christoph Freund. Der 48-Jährige verließ Salzburg im Sommer 2023 und wechselte als Sportdirektor zu den Bayern. Im Vorjahr kassierte Salzburg übrigens eine 0:6-Abfuhr gegen die Münchner.

