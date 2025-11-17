Die Bayern kommen: Salzburg startet mit Hit ins neue Jahr

Alle Jahre wieder ... kommt der FC Bayern Anfang Jänner nach Salzburg. Auch das Fußballjahr 2026 startet für den FC Red Bull Salzburg mit einem ganz besonderen Testspiel-Leckerbissen. Am Dienstag, den 6. Jänner empfangen die Salzburger - wie auch exakt ein Jahr davor - den deutschen Rekordmeister. Ankick der Partie ist um 15 Uhr, der Ticketvorverkauf für Dauerkarten-Besitzer startet bereits am Dienstag, der freie Verkauf beginnt am 25 November.