Eiskalt, aber fast ausverkauft: Salzburg bereit für die Bayern

Alle Jahre wieder ... startet Salzburg mit einem Testspiel gegen den FC Bayern ins neue Jahr (15 Uhr/live auf ServusTV). Es wird schon zur Tradition, dass am 6. Jänner nicht nur die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar in die Red Bull Arena kommen, sondern auch die Bayern-Stars Harry Kane, Manuel Neuer und Konrad Laimer . Im Vorjahr ging der Test mit 0:6 in die Hose. In Salzburg wird es diesmal aber schon vor dem Anpfiff spannend. Mit Marcus Mann tritt der neue Sportvorstand erstmals vor die Öffentlichkeit.

„Ich glaube schon, dass wir eine andere Situation haben als damals“, erinnert sich Trainer Thomas Letsch ans Vorjahr zurück. Er hatte damals gerade erst übernommen, mittlerweile sei man im Team miteinander vertraut. „Ich glaube auch, dass wir auf einem anderen Level sind als damals. Trotzdem spielen wir gegen eine der besten Mannschaften von Europa.“ In der Red Bull Arena werden trotz Eiseskälte rund 26.000 Zuschauer erwartet. „Wir freuen uns wirklich sehr auf das Spiel. Hoffentlich können wir es dieses Jahr besser machen“, sagte Kapitän Mads Bidstrup.

Rückkehrer im Fokus

Für den in Salzburg ausgebildeten Konrad Laimer sowie Christoph Freund, der acht Jahre als Sportdirektor den großen Erfolg der Bullen mitverantwortete, bedeutet das Testspiel eine Rückkehr in die Heimat. Auch Dayot Upamecano, der von 2015 bis 2017 in Salzburg kickte, kommt in vertraute Gefilde. Für die Bayern ist es zudem die Generalprobe vor dem Bundesliga-Frühjahrsauftakt am Sonntag gegen Wolfsburg.