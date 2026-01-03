Nach Schicksalsschlag in der Familie: Ex-Salzburger hört auf
Kevin Kampl und RB Leipzig haben sich in beiderseitigem Einvernehmen auf eine vorzeitige Vertragsauflösung zum 31. Jänner geeinigt. Der 35-jährige Mittelfeldspieler, der 2017 von Leverkusen gekommen war, möchte aus familiären Gründen in seine Heimat nach Solingen zurückkehren.
„Ich werde mich nun – wie die letzten Monate auch – intensiv um meine Familie kümmern“, sagt der Ex-Salzburger. Kampl hatte im Oktober einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Sein Bruder starb im Alter von 51 Jahren, seither war er bei Leipzig freigestellt.
Als weiteren Grund nannte Kampl die gesundheitlichen Probleme seines Vaters. Er möchte daher „mehr gemeinsame Zeit mit ihm verbringen“, fügte Kampl hinzu. „Zeit, die nicht zurückkommt.“ Kampl spielte von 2012 bis 2014 unter Roger Schmidt in Salzburg.
