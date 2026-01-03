Nach Schicksalsschlag in der Familie: Ex-Salzburger hört auf

Kevin Kampl und RB Leipzig haben sich in beiderseitigem Einvernehmen auf eine vorzeitige Vertragsauflösung zum 31. Jänner geeinigt. Der 35-jährige Mittelfeldspieler, der 2017 von Leverkusen gekommen war, möchte aus familiären Gründen in seine Heimat nach Solingen zurückkehren.

„Ich werde mich nun – wie die letzten Monate auch – intensiv um meine Familie kümmern“, sagt der Ex-Salzburger. Kampl hatte im Oktober einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Sein Bruder starb im Alter von 51 Jahren, seither war er bei Leipzig freigestellt.