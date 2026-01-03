Fußball

Nach Schicksalsschlag in der Familie: Ex-Salzburger hört auf

Kevin Kampl
Kevin Kampl, von 2012 bis 2014 in Salzburg, verlor im Herbst seinen Bruder. Nun will er Zeit mit seinem kranken Vater verbringen.
03.01.26, 17:33
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Kevin Kampl und RB Leipzig haben sich in beiderseitigem Einvernehmen auf eine vorzeitige Vertragsauflösung zum 31. Jänner geeinigt. Der 35-jährige Mittelfeldspieler, der 2017 von Leverkusen gekommen war, möchte aus familiären Gründen in seine Heimat nach Solingen zurückkehren.

„Ich werde mich nun – wie die letzten Monate auch – intensiv um meine Familie kümmern“, sagt der Ex-Salzburger. Kampl hatte im Oktober einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Sein Bruder starb im Alter von 51 Jahren, seither war er bei Leipzig freigestellt.

Tod einer Legende: Trauer um "Trainer des 20. Jahrhunderts"

Als weiteren Grund nannte Kampl die gesundheitlichen Probleme seines Vaters. Er möchte daher „mehr gemeinsame Zeit mit ihm verbringen“, fügte Kampl hinzu. „Zeit, die nicht zurückkommt.“ Kampl spielte von 2012 bis 2014 unter Roger Schmidt in Salzburg.

kurier.at, Agenturen, AHei  | 

Kommentare