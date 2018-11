Real-Star Isco auf der Tribüne: Lauert schon Manchester City?

Die eigentliche Überraschung beim 2:0-Sieg von Real Madrid beim AS Rom war am Dienstag nicht der vorzeitige Einzug der kriselnden Königlichen ins Achtelfinale der Champions League - die „Bombe“ (so das Sportblatt Marca) war das gänzliche Fehlen von Offensiv-Star Isco. Seit Santiago Solari Ende Oktober das Training übernommen hat, stand der 26-Jährige kein einziges Mal von Beginn an auf dem Rasen, nur bei drei von fünf Spielen wurde er eingewechselt.

Und nun die größte Brüskierung: Isco muss im „Stadio Olimpico“ auf der Tribüne Platz nehmen, nicht einmal auf die Bank darf er. Spanische Kommentatoren zeigten sich entsetzt über diese - nach Angaben Solaris - „sportliche Entscheidung“. Sie munkeln bereits, Isco könnte aus lauter Frust in die Premier League abwandern.