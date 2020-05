Real mit einem Bein im Halbfinale

Cristiano Ronaldo brauchte am Mittwoch acht Minuten länger als am Dienstag David Alaba, um zu treffen. In der neunten Minute überhob der 28-jährige Real-Star Galatasaray-Goalie Muslera zum 1:0. Die Türken kämpften mit allen Mitteln, die phasenweise durchaus tauglich waren. Altintop verfehlte mit einem Schuss das Tor, Eboué prüfte Real-Goalie Diego Lopez. In der ersten Hälfte schoss Galatasaray sogar öfter auf das Tor als Real – dennoch erzielte Benzema das 2:0. Nach einem Freistoß von Xabi Alonso verlängerte Higuain den Ball per Kopf nach 73 Minuten zum 3:0.

Die Türken standen übrigens schon einmal im Viertelfinale in der Königsklasse, damals schlugen sie am Tag genau vor zwölf Jahren Real zuhause 3:2, verloren aber zwei Wochen später in Madrid wie gestern mit 0:3.