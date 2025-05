Jetzt ist es offiziell: Xabi Alonso wird Trainer bei Real Madrid

Der Wechsel von Xabi Alonso auf den Trainerposten bei Real Madrid ist perfekt. Der spanische Fußball-Rekordmeister - mit David Alaba in seinen Reihen - bestätigte die Verpflichtung des bisherigen Cheftrainers von Bayer Leverkusen, der bei den Königlichen einen Dreijahresvertrag erhält. Carlo Ancelotti hatte sich als Coach von Real Madrid in Richtung Teamchefposten in Brasilien verabschiedet.