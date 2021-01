Real-Trainer Zidane nach Cup-Blamage: "Das ist keine Schande"

"Wenn man verliert, wird immer geredet. Was auch immer passieren muss, wird passieren. Ich bin ruhig. Die Spieler versuchen, Spiele zu gewinnen, und manchmal passieren verschiedene Dinge. Alle Niederlagen sind schmerzhaft", meinte Zidane.

"Wenig gute Dinge getan"

Real trat zwar bei weitem nicht in Bestbesetzung an, dennoch waren einige prominente Profis im Einsatz. Casemiro, Marcelo, Isco, Lucas Vazquez, Vinicius junior und Federico Valverde standen in der Startformation, Karim Benzema, Toni Kroos, Eden Hazard und Marco Asension wurden eingewechselt.

Die "Königlichen" waren zwar durch Eder Militao in Führung gegangen (45.), Jose Solbes Jorda aber traf in der 80. Minute zum Ausgleich für den krassen Außenseiter. Juan Antonio Casanova Vidal erzielte in Unterzahl in der 115. Minute das entscheidende Tor zum Sieg. Ramon Lopez Olivan hatte bei Alcoyano fünf Minuten zuvor Gelb-Rot gesehen.

Danach gab es von Zidane Durchhalteparolen. "Wir haben in letzter Zeit wenige gute Dinge getan, aber wir haben in dieser Saison auch einiges Gutes geschafft. Wir müssen daran denken, dass wir noch in der Liga und in der Champions League sind. Wir müssen konzentriert sein, denn wir können immer noch etwas schaffen", erklärte der einstige Weltfußballer. Sein Team hat nur eines der jüngsten fünf Pflichtspiele gewonnen.