Tragisch: Spanischer Tormann (19) stirbt nach Zusammenstoß

Ein junger Fußball-Torhüter ist in Spanien zwei Tage nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler für hirntot erklärt worden.

Die Familie des 19-jährigen Raúl Ramírez habe entschieden, seine Organe zu spenden, um damit anderen Menschen in Not zu helfen, teilte der Fußballverband der Region Kantabrien (RFCF) mit. Für die gesamte Region im Norden Spaniens wurden laut der Mitteilung drei Trauertage ausgerufen. Ramírez stand im Tor des spanischen Fünftligisten Colindres.