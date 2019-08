Rassismus gegen Rashford: Solskjaer "fehlen die Worte"

Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat wütend auf rassistische Beleidigungen gegen seinen Stürmer Marcus Rashford reagiert, nachdem der 21-Jährige am Samstag bei der 1:2-Heimniederlage in der englischen Premier League gegen Crystal Palace einen Elfmeter vergeben hatte. "Das ist unerhört, und es muss aufhören", betonte der Norweger. "Mir fehlen die Worte, dass das so weitergeht."

Trotz zahlreicher Kampagnen gegen Rassismus würden sich immer noch zahlreiche Leute hinter falschen Identitäten verstecken. "Es ist verrückt, dass wir im Jahr 2019 über so etwas reden", sagte Solskjaer. Zuvor hatte Englands Rekordmeister rassistische Attacken in sozialen Medien gegen Paul Pogba auf Schärfste verurteilt. Dazu vereinbarte der Klub ein Treffen mit Verantwortlichen des Kurznachrichtendienstes Twitter.