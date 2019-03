Rapid wird heuer absteigen, weil . . .

Im Ländle macht seit einigen Tagen folgender Witz die Runde: Warum spielt Altach nur in der Qualifikationsrunde am Samstag? Antwort: Weil der Pastoor am Sonntag, wenn die Meisterrunde am Ball ist, in der Kirche sein muss.

Der Niederländer Alex Pastoor ist nun also der nächste Trainer, der in Altach sein Glück versuchen darf. Nach den Herren Scherb, Schmidt und Grabherr, die alle daran gescheitert sind, bei den Altachern nachhaltig für Ruhe und Erfolg zu sorgen. Können wirklich so viele Trainer daneben liegen, oder liegt das Grundübel des Klubs möglicherweise woanders?

Die Auftritte in der bisherigen Saison sprechen nicht dafür, dass Vorarlberg auch 2019/’20 noch mit einem Team in der Bundesliga vertreten ist. Im direkten Duell aller sechs Klubs der Qualifikationsrunde weist Altach jedenfalls die schlechteste Bilanz auf. Und dass sich gestern Goalgetter Hannes Aigner in die Pension verabschiedet hat, ist auch kein gutes Omen.