Erleichterung bei Rapid: Die Joker stechen im Krisenduell gegen WAC

Es war ein echtes Krisenduell – vor dem Minusrekord von nur 10.425 Zuschauern, weil die Fanszene streikt. Am Ende gab es die große Erlösung für Rapid, mit dem 2:0 gegen den WAC endete die Rekordserie von zwölf Pflichtspielen ohne Sieg.

Andreas Weimann war in seinem erst dritten Profispiel für Rapid als Kapitän eingelaufen. Weil Seidl bis zur Pause auf der Bank saß, neben Comebacker Dahl und Rückkehrer Yusuf Demir. Drei Neue und eine neue Rolle für Weimann hatte sich Trainer Hoff Thorup einfallen lassen. Er ließ den Routinier im 4-3-3 in dessen Lieblingsrolle spielen, als hängende Spitze hinter Kara.

Doch nach vorne kamen die Hütteldorfer viel seltener als geplant. Beim WAC, dem zweiten großen Krisenklub, hatte Trainer Ismail Atalan auf einen Komplettumbau mit Fokus auf die Defensive gesetzt. Es war die Rückkehr zur Fünferkette, wie unter Ex-Coach Kühbauer, zu sehen – was Rapid vor offenbar große Probleme stellt.