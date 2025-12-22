Fußball

Rapid verlängert vorzeitig mit einem Eigenbauspieler

Demir bleibt noch länger bei Rapid
Bevor noch der neue Trainer feststeht, wurde der Vertrag von Furkan Demir vorzeitig bis zum Sommer 2028 verlängert.
22.12.25, 13:32

Mit den Trainerkandidaten werden noch die finalen Gespräche geführt, am Montag konnte Rapid eine andere Personalie klären.

Der Vertrag mit Furkan Demir wurde vorzeitig bis Sommer 2028 verlängert. Der 21-jährige Eigenbauspieler präsentierte sich in den letzten Wochen der sportlichen Krise als verlässlicher Spieler, der trotz der dürftigen Leistungen der Mannschaft mit besonders hohem Einsatz auffiel.

Sport-Geschäftsführer Markus Katzer betont: "Sein Ehrgeiz und seine Mentalität sind vorbildlich und ich bin sicher, dass er sich noch weiter verbessern kann und wird."

