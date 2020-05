Rapid verliert bei Sturm

Nein, der Rapid-Busfahrer musste am Samstag nicht im grünen Leiberl auf die Ersatzbank gesetzt werden. Gerüchte hin, Gerüchte her: Die acht Ausfälle konnte Trainer Peter Schöttel verkraften.

Ein paar Stunden später durfte der Buslenker schlecht aufgelegte Fußballer heim nach Wien transportieren: Rapid unterlag bei Sturm mit 1:2. Mittendrin ein verärgerter Peter Schöttel, der sich den Großteil seines 50. Liga-Spiels als Rapid-Trainer ein bisschen anders vorgestellt hatte.

Schon der Empfang in der gut gefüllten (14.000) UPC-Arena war wenig herzlich. Nach einem Stromausfall kurz vor dem Anpfiff saßen und standen alle im Dunkeln. Ehe der Strom wiederkehrte, ging den Sturm-Fans ein Licht auf, sie spannten eine Mundl-Maske auf und daneben einen Schwarzenegger.

Der Mundl Sackbauer hätte sich mit seinen Wienern auch recht giften müssen. Sturm machte das Spiel, Weber, der wieder von Beginn an spielen durfte und sogleich Kapitän war, vergab nach 14 Minuten die erste Chance für die Hausherren. Die Grazer waren nach der Cup-Pleite gegen Innsbruck auf Wiedergutmachung aus. Immerhin ist der letzte Sieg in einem Bewerbsspiel fast sieben Wochen alt, seit dem 5:0 im Cup in Schwechat gab es keine Höhenflüge mehr. Verteidiger Vujadinovic hielt es auch nicht hinten, sein Seitfallzieher landete an der Latte, Solospitze Okotie scheiterte an Goalie Königshofer. Und so weiter und so fort.