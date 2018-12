Rapid und Salzburg mit Vorfreude auf das große Los

Am Sonntag geht mit dem Derby ab 17 Uhr ein langer Herbst zu Ende. Besondere Brisanz bekommt das Duell der Erzrivalen durch den Kampf um die Top-6. „Wir wissen, was zu tun ist“, kündigt Kühbauer an. Bereits um 14.30 Uhr findet freilich das echte Spitzenspiel statt: Leader Salzburg begrüßt den Dritten St. Pölten.

- Frühjahrsstart

Los geht es für Salzburg und Rapid am 14. Februar mit dem Hinspiel in der Runde der letzten 32. Vor dem Rückspiel (21. 2.) steht das Cup-Viertelfinale auf dem Programm: Rapid empfängt Hartberg, Salzburg spielt in Wiener Neustadt. Am 24. 2. startet die Liga – mit dem direkten Duell in Hütteldorf.