Rapid und Austria: Die Wiener waren die Sieger der Runde

Auch nach 20 Runden kämpfen neun Vereine um die Teilnahme an der Meistergruppe. Lediglich Salzburg und LASK sind fix in den Top 6 platziert, sieben Klubs werden sich die vier verbleibenden Tickets untereinander ausmachen. Die Chance ist groß, dass es in der 22. Runde am 17. März ab 17 Uhr zum großen Fotofinish kommt.

Bereits diesen Sonntag werden alle sechs Partien zeitgleich um 17 Uhr ausgetragen. Nur bei LASK – Innsbruck ist das Gerangel um den Strich kein Thema.

Den größten Sprung nach vorne müsste Mattersburg mit zwei Siegen machen. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass auch die Maximalausbeute von 29 Punkten für die Burgenländer am Ende nicht reicht.