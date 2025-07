Warum Katzer bei den Transfers von Rapid eine kurze Pause einlegt

Zumindest gab es zum Europacup-Start in Montenegro und am ausverkauften Tivoli gegen Wacker auch noch kein Gegentor.

Der Saisonstart ist glanzlos, aber erfolgreich erledigt. Gleich drei Tore aus ruhenden Bällen gelangen Rapid in den ersten beiden Partien, dafür keines aus dem Spiel heraus.

Was ebenso auffällt: Nach einem intensiven Transferstart gab es seit knapp zwei Wochen keinen Zugang mehr. Und Markus Katzer rechnet bis zum Quali-Rückspiel in der Conference League gegen Decic am Donnerstag (20.30 Uhr) auch nicht mit einer weiteren Verpflichtung.

Kurze Pause nach 16 Transfers

Das überrascht beim sonstigen Tempo des Rapid-Sportdirektors am Transfermarkt. Zumal alle Verantwortlichen in Hütteldorf die Kaderplanung noch nicht als abgeschlossen einschätzen – und noch mit mehreren Transfers im August rechnen.

Die aktuelle Pause hat mehrere Gründe.