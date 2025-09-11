Überraschung für Stöger: Als Erster ist Rapid gar nicht meisterlich

„Das ist richtig cool.“ Peter Stöger freut sich über den großen Zuspruch des Rapid-Anhangs und den bis zu 20.000 erwarteten Fans nach der Länderspielpause gegen die WSG am Sonntag: „Das ist keine Selbstverständlichkeit.“ Ndzies lange Rückreise vom Team Die erste Ruhephase einer intensiven Saison ist bis auf die Rückreise von Kameruns Teamspieler Martin Ndzie – der Neuzugang war am Freitag immer noch nicht von den Kapverden zurück in Wien – gut gelaufen.

Nach vielen rasch gebrochenen Negativserien wartet zur Überraschung von Stöger gegen die viertplatzierten Tiroler gleich noch eine schwarze Liste. „Davon höre ich zum ersten Mal“, sagt der Rapid-Trainer, als er vom KURIER auf die erschreckend schwache Performance der Hütteldorfer als Tabellenführer angesprochen wird.

Als Leader platziert konnte Rapid unglaubliche acht Spiele in Folge (fünf Remis, drei Niederlagen) nicht gewinnen.

Faktor Psychologie „Aber eigentlich ist es auch logisch: Wenn früher als Erster dann auch weitere Partien gewonnen worden wären, hätte es am Ende auch mal Rapid-Titel gegeben“, schaltet der 59-Jährige schnell. „Schauen wir mal, was die Tabellenführung jetzt mit dieser Mannschaft psychologisch macht.“ In der Vorbereitung auf das unerwartete Spitzenspiel achtet Stöger besonders auf zwei Botschaften: „Wir müssen giftig bleiben. Und: Großer Respekt für die WSG! Dieses Team hat wirklich alles.“ Was der Chefcoach damit genau meint: „Es ist beachtlich, wie sie es jedes Jahr schaffen, so viel Gutes zusammenzustellen. In der Dreierkette sind drei Riesen, vorne sind sie stets gefährlich und in der Mitte haben sie vier geile Zocker, die richtig gut kicken können.“

Wertschätzung für Böckle Ausdrücklich geschätzt wird von Stöger auch Leihspieler Benjamin Böckle, der auf der linken Seite der Wattener mit bereits fünf Scorerpunkten aufblüht.

Deswegen wird der Tabellenführer alles abrufen müssen, um vorne zu bleiben. „Wir sind bei Gott nicht so stabil und auch nicht abgeklärt – dafür sind wir zu unerfahren. Wir sind eine hart arbeitende Mannschaft, die gut aufgestellt ist und sich mit viel Aufwand ihre Punkte erspielt. Daran wird sich im Lauf der Saison auch nicht viel ändern.“

