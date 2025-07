Rapid-Offensivspieler verlässt Hütteldorf in Richtung England

Sein neuer Verein, die Bolton Wanderers, belegte in der vergangenen Saison den achten Platz in der League One. Sportdirektor Markus Katzer erklärt den Schritt folgendermaßen:

"Thierry ist noch immer ein sehr junger Spieler, der möglichst viel Spielpraxis benötigt, die wir ihm in unserer Mannschaft kurzfristig nicht bieten können. Seine neue Station ist für ihn eine hervorragende Gelegenheit, seine Karriere wieder in Schwung zu bringen."