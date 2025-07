"Fakt ist, dass wir uns bemüht haben, bemühen, aber irgendwann muss man auch anerkennen, dass es vielleicht auch gar nicht möglich sein kann", sagte Katzer ebenda. In diesem Falle müsse man sich "auch anders orientieren".

Obwohl der Kontakt zu Arnautovic und seinem Management bestehe, will man intern für Klarheit sorgen: "Es ist so, dass wir das einfach aus der Kabine haben wollen, weil ja auch die Spieler jeden Tag irgendwo lesen, dass vielleicht das noch passieren kann oder passieren wird", so Katzer.