Rapid legt im Twitter-Showdown gegen Sturm Graz nach

Das muntere Wortgefecht zwischen Rapid Wien und Sturm Graz auf Twitter ist noch nicht ausgestanden. Nachdem sich die Social-Media-Abteilungen der beiden Klubs am Mittwoch gegenseitig durch den Kakao gezogen hatten, legt man bei Rapid am Donnerstag noch einmal nach.

"Guten Guten Morgen, SK Sturm - unsere Twitter-Konversation scheint ja verfolgt zu werden! Wir klinken uns da aus! Alles Gute beim TSV Hartberg - kann ja nicht schlechter laufen für Euch als im Europacup in der Steiermark", heißt es in dem Tweet am Donnerstagmorgen. Beigefügt - die Wikipedia-Bilanzen der beiden Klubs im Europacup der letzten Jahre.