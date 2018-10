Rapid und Sturm liefern sich auf Twitter ein "Wortgefecht"

Die Rapid-Delegation hat sich am Mittwochvormittag auf den Weg nach Spanien gemacht, wo am Donnerstagabend das Europa-League-Duell mit Villarreal wartet. Die Hütteldorfer wollen sich im Osten Spanien Rapid für das blamable 0:3 in Hartberg rehabilitieren, präsentierte man sich doch zuletzt auf internationaler Ebene deutlich konstanter als in der Liga.

Die heimische Konkurrenz gibt aber auch an spielfreien Tagen in der Bundesliga nicht Ruhe, am wenigsten in den sozialen Netzwerken. Auf den Twitter-Eintrag Rapids, in dem informiert wird, dass der starke Wind die Abreise nach Spanien verzögert, kontern die Social-Media-Verantwortlichen von Sturm Graz mit "Und schon wieder macht euch Sturm Probleme". Nachdem die Rapidler mit einem Seitenhieb antworten, zieht Sturm nach und erinnert den Rivalen an die Hartberg-Schmach. Das Schöne dabei: Beleidigt wurde beim lustigen " Wortgefecht" keiner.