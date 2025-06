Rapid bejubelt Burgstaller: "Das war ein Spiegelbild dieser Saison"

Wer wissen will, wie Rapid diese Saison bestritten hat, bekam von Markus Katzer eine Zusammenfassung: „Schau dir die Leistung beim 1:3 an und die von heute. Dann weißt du alles.“

Guido Burgstaller verriet nach seinem fast schon kitschigen Abschiedsspiel, dass es intern schwer war, alle von der Wende zu überzeugen. „Es waren keine schönen Tage, aber die Älteren haben gewusst, dass es in Hütteldorf solche speziellen Momente gibt. Am Ende haben alle dran geglaubt, so haben wir auch gespielt.“

Burgstaller wollte eigentlich raus

Der 36-Jährige wollte eigentlich nicht durchspielen: „Ich glaube, der Kulo hat mein Deuten absichtlich übersehen. Die Achillessehne haben schon sehr geschmerzt.“

Die Flanke zum 3:0 ist sich noch ausgegangen: „Mir war es extrem wichtig, dass ich mit einem versöhnlichen Ende aufhören kann. Es wird mir viel abgehen. Aber es gibt auch Positives, wie freie Wochenenden oder besser planbare Familienfeiern.“