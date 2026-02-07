Live: Rapid kämpft bei Heimdebüt von Hoff Thorup gegen Angstgegner Hartberg

Für Johannes Hoff Thorup ist es das erste Heimspiel, für Rapid soll es das Ende einer Rekordmisere werden: Nach bereits zehn Pflichtspielen ohne Sieg benötigen die Hütteldorfer gegen Hartberg dringend einen Erfolg. Um 17 Uhr geht es im Allianz Stadion los, bereits davor hat Hoff Thorup erfahren, dass die Steirer der Angstgegner in Hütteldorf sind: Lediglich Hartberg kann in Auswärtsspielen gegen Rapid eine positive Gesamtbilanz vorweisen.

Einer der letzten starken Spiele von Rapid war der 1:0-Sieg bei Hartberg, damals noch in der Südstadt ausgetragen. Goldtorschütze Kara war als Joker gekommen. Bald danach entwickelten sich die Formkurven auseinander. Während die Mannschaft von Manfred Schmid immer stabiler wurde und auf Rang vier vorstieß, stürzte der langfristige Tabellenführer aus Wien zur Winterpause sogar aus den Top-6.

