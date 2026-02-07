LIVE
Fußball

Live: Rapid kämpft bei Heimdebüt von Hoff Thorup gegen Angstgegner Hartberg

Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup
Nach dem Cup-Aus ist der Druck auf Rapid noch größer. Beim Heimdebüt von Trainer Hoff Thorup kommt Angstgegner Hartberg nach Hütteldorf.
Von Alexander Huber
07.02.26, 16:05

Für Johannes Hoff Thorup ist es das erste Heimspiel, für Rapid soll es das Ende einer Rekordmisere werden: Nach bereits zehn Pflichtspielen ohne Sieg benötigen die Hütteldorfer gegen Hartberg dringend einen Erfolg.

Um 17 Uhr geht es im Allianz Stadion los, bereits davor hat Hoff Thorup erfahren, dass die Steirer der Angstgegner in Hütteldorf sind: Lediglich Hartberg kann in Auswärtsspielen gegen Rapid eine positive Gesamtbilanz vorweisen.

Hoff Thorup vor Heimdebüt mit Rapid: "Qualität für eine große Liga"

Einer der letzten starken Spiele von Rapid war der 1:0-Sieg bei Hartberg, damals noch in der Südstadt ausgetragen. Goldtorschütze Kara war als Joker gekommen.

Bald danach entwickelten sich die Formkurven auseinander. Während die Mannschaft von Manfred Schmid immer stabiler wurde und auf Rang vier vorstieß, stürzte der langfristige Tabellenführer aus Wien zur Winterpause sogar aus den Top-6.

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA/11. RUNDE: SCR ALTACH - TSV EGGER GLAS HARTBERG

Es wird also ein Schlüsselspiel im Kampf um die Meistergruppe, gleich zum Start der Frühjahrssaison in der Bundesliga.

Hier sehen Sie, wie es ab 17 Uhr in Hütteldorf steht:

SK Rapid
Kommentare