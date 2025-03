Werden in Hartberg die Top-6 fixiert? So steht es aktuell bei Rapid

Nach Banja Luka und vor dem Heimspiel gegen die Bosnier wartet Hartberg . Rapid muss ab 17 Uhr in der Steiermark bestehen, um in der 21. Runde die Qualifikation für die Top-6 zu fixieren.

Während Rapid-Trainer Klauß etwas umbauen wird, gibt es für die Hartberger die letzte Chance auf die Meistergruppe. Mit einem Heimsieg und passenden Ergebnissen in den Parallelspielen könnte die Mannschaft von Manfred Schmid noch auf ein großes Überholmanöver in der 22. Runde setzen.

Ansonsten geht es für Hartberg wie zuletzt wieder in die Quali-Gruppe.

Für kommenden Sonntag sind alle Spiele der 22. Runde parallel angesetzt. So wie in der 21. Runde - hier sehen Sie, was sich live tut: