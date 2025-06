Rapid bekommt erstmals eine Geschäftsführerin - muss aber noch warten

Derzeit ist Bauer als „Global Head of Partnership & Sponsoring“ beim Versicherungsriesen tätig. Neben dem Allianz Stadion von Rapid und der Allianz Arena in München werden auch Stadien in Turin, London, Nizza, Sao Paulo, Sydney und St. Paul in den USA vom Versicherungsunternehmen gesponsert.

Die Niederösterreicherin, die nach einer internationalen Ausbildung für Red Bull und die Deutsche Fußball-Bundesliga DFL arbeitete, ist auch bei der Klub-WM noch für Allianz tätig.