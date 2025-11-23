Wie präsentiert sich Rapid nach der Länderspielpause? Der GAK ist zu Gast
Auf dem Programm stand während der Länderspielpause die Hauptversammlung. Präsident Wrabetz wurde von den Rapid-Mitgliedern mit 92 Prozent wiedergewählt.
Tatsächlich ist bei Rapid aber mehr los gewesen.
Trainer Peter Stöger hatte angekündigt, dass er einiges ändern will. Mehr Intensität wird gefordert, das Training viel dementsprechend aus.
"Wir werden anders aus der Länderspielpause rauskommen", kündigte Stöger im KURIER an. Der Chefcoach meint damit mehr Intensität und Energie.
Das Ziel gegen den GAK ist ohnehin klar: Ein Heimsieg gegen den Letzten.
Allerdings zeigten sich die Grazer zuletzt verbessert. Nach dem ersten Sieg gab es vor der Pause eine äußerst unglückliche Niederlage bei der Austria.
Trainer Ferdinand Feldhofer will gegen seinen Ex-Klub die Überraschung in Wien nachholen.
Hier sehen Sie, wie es ab 17 Uhr in Hütteldorf steht:
Kommentare