Ex-Rapid-Tormann mit nur 54 Jahren an Krebs gestorben
Mittwochmittag hatte er keine Kraft mehr. Torwart-Legende Georg Koch starb im Alter von nur 54 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Es war ein langer Kampf, ein langer Abschied für den Torhüter, der zwischen 1990 und 2009 insgesamt 213 Erst- und 165 Zweitligaspiele machte.
Koch hatte während seiner Karriere bei Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld, dem 1. FC Kaiserslautern, Energie Cottbus und dem MSV Duisburg sowie bei PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb und Rapid Wien gespielt.
Für die Hütteldorfer war er 2008 siebenmal in der Bundesliga und zweimal in der Champions-League-Qualifikation im Einsatz. Sein letztes Spiel war am 24. August 2008 im Wiener Derby.
Dabei war der Goalie in der 6. Minute zu Boden gegangen, nachdem ein aus dem dahinterliegenden Austria-Sektor geworfener Feuerwerkskörper in seiner Nähe explodiert war.
Der Deutsche hatte dabei ein Gehörtrauma mit Vertäubung sowie einen Kreislaufzusammenbruch erlitten.
Kommentare