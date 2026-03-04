Ex-Rapid-Tormann mit nur 54 Jahren an Krebs gestorben

Mittwochmittag hatte er keine Kraft mehr. Torwart-Legende Georg Koch starb im Alter von nur 54 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Es war ein langer Kampf, ein langer Abschied für den Torhüter, der zwischen 1990 und 2009 insgesamt 213 Erst- und 165 Zweitligaspiele machte.

Koch hatte während seiner Karriere bei Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld, dem 1. FC Kaiserslautern, Energie Cottbus und dem MSV Duisburg sowie bei PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb und Rapid Wien gespielt.