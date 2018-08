Rapid enttäuscht gegen den WAC auf ganzer Linie

Würde der neue, erst ab Freitag verlegte Rasen halten? Diese Frage sollte für Rapid gegen den WAC an einem heißen Sonntag noch die kleinste Sorge sein.

Die in der Sommerpause runderneuerten Kärntner waren beim 0:0 tatsächlich die gefährlichere Mannschaft, Rapid lieferte offensiv einen Offenbarungseid ab. Ein früher Torschuss – das war’s. Und das lag nicht am Rasen.

Am Donnerstag geht es nach dem 1:2 in Bratislava gegen Slovan und das Europacup-Aus. In dieser Verfassung wartet der Abschied.