Sergio Ramos steht nach Doping-Vorwürfen am Pranger

Sergio Ramos hat die von Medien gegen ihn erhobenen Vorwürfe wegen angeblicher Ungereimtheiten bei zwei Dopingkontrollen zurückgewiesen. „Ich spreche mich entschieden gegen Doping aus“, schrieb der Star-Verteidiger von Champions-League-Sieger Real Madrid in einer am Samstag auf seiner Homepage veröffentlichten Stellungnahme.

„Ich habe mich niemals und werde mich niemals an jeglicher Form von Doping beteiligen“, fügte der 32 Jahre alte Real-Kapitän an. Er dulde Doping nicht und werde das auch in Zukunft nicht tun.