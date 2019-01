Arnautovic verliert und verletzt sich bei Comeback

Für Marko Arnautovic ist das erste Spiel nach seiner Vertragsverlängerung bei West Ham United ganz schlecht verlaufen. Die Hammers unterlagen am Dienstag in der 24. Runde der englischen Premier League auswärts den Wolverhampton Wanderers 0:3 und der ÖFB-Teamstürmer musste in der 77. Minute verletzt ausgetauscht werden.

Arnautovic kehrte ins Team zurück, nachdem er in den Pflichtspielen zuvor wegen seinem möglichen Wechsel nach China nicht nominiert worden war. Romain Saiss (66.) und Raul Jimenez (80., 86.) entschieden die Partie erst nach dem Seitenwechsel. West Ham fiel auf Rang elf zurück, Wolverhampton liegt vier Punkte davor auf Rang sieben.